Жители Уктуса пожаловались на отсутствие парковок

Парковок с каждым днем становится все меньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители микрорайона Уктус в Екатеринбурге пожаловались на отсутствие парковок возле домов. Все дело в обустройстве улицы Рощинская, из-за чего строители перекопали парковки. Автовладельцы рассказывают, что в поисках парковочного места им приходится кружить по полчаса.

- Парковку урезают и ограждают заборами. Найти место и раньше было проблематично. Навскидку: за последнее время около 100 парковочных мест закрыли. Платные парковки уже снесены, пустыри огорожены. Днем зона раскопки увеличивается, и вечером еще минус 20 мест для стоянки, - рассказывает порталу «Е1» местная жительница Дарья.

Владельцы машин говорят, что сейчас у них есть только один вариант решения проблемы: нужно, чтобы им разрешили парковку в ночное время возле ТЦ «Уктус». Сейчас на небольшой стоянке оставлять автомобили можно только до 23:00.

Строительство дороги на улице Рощинская уже давно не дает покоя местным жителям. До проблемы с парковками их беспокоили ночные работы под окнами, которые мешали людям спать.