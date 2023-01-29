Жителю Екатеринбурга отказали в выдаче товара на Wildberries

Сотрудница отказалась ему выдавать заказ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга не смог забрать свой заказ, сделанный на маркетплейсе Wildberries, но деньги за товар у него все равно списали. Как рассказывает мужчина, заказ ему не выдала сотрудница в пункте выдачи из-за того, что он ей нагрубил. Инцидент случился на улице Татищева.

- Я зашел в пункт выдачи, спросил: «Где коврик?» Она сказала, что по сторонам надо смотреть. Коврик в примерочной был грязный. Я сказал, что нужно ей по сторонам смотреть и качественно выполнять свою работу, а не в телефон глядеть. После этого она выхватила у меня товар и унесла на склад, - рассказывает о случившимся порталу «Е1» Вячеслав.

По его словам, он все-таки девушке нагрубил, но только после того, как их диалог ни к чему не привел. Товар он так и не получил, а с привязанной к приложению на телефоне карты деньги списались. Теперь мужчина намерен писать жалобу в Роспотребнадзор, так как до службы поддержки Wildberries он дозвониться не смог.

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