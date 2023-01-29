В Екатеринбурге и Полевском вели обязательную вакцинацию для домашних животных

Животных обязали вакцинировать в Верх-Исетском и Чкаловском районах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В двух районах Екатеринбурга и в городе Полевской объявлена обязательная вакцинация домашних животных. Такие меры в Управлении ветеринарии Екатеринбурга решили ввести после того, как была обнаружена бездомная собака, зараженная бешенством.

- В связи с неблагополучной эпизоотической ситуацией в Верх-Исетском районе и в Чкаловском районе Екатеринбурга и в городе Полевской по заболеванию животных бешенством, все домашние животные (кошки, собаки, козы, овцы, коровы, лошади) подлежат обязательной вакцинации, - сообщается в пресс-службе ГБУСО Управления ветеринарии Екатеринбурга.

Пункты бесплатной вакцинации для питомцев работают каждый день с 9:00 до 17:00. В Екатеринбурге они расположены по адресам Красноуральская, 2, телефон - 300-84-00, а также на перекрестке Дунитовом, 42, телефон - 363-33-58. В Полоевском прививку можно поставить по адресам Челюскинцев, 44, телефон - 502-09-86, Листопрокатчиков, 1, телефон - 385-60-02

Кроме того, на этих же территориях введен карантин до 16 марта. Постановление губернатора области Евгения Куйвашева опубликовано в «Екатеринбургском вестнике».

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