Генералу, обвиняемому в насилии над школьницей, продлили арест до июня

Рамиля Гилязова обвиняют в насилии и склонении к употреблению наркотиков. Фото: Администрация города Клинцы

Чкаловский суд Екатеринбурга продлил арест отставному генералу Рамилю Гилязову до 8 июня 2023 года. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил адвокат обвиняемого Антон Усков. По версии следствия, Гилязов вместе с онкологом Иваном Собачевым и риелтором Оксаной Гортинской надругался над 15-летней ученицей коррекционной школы.

Фигуранты уголовного дела были задержаны в марте 2022 года в съемной квартире на улице Союзной. Ранее мы публиковали показания потерпевшей, которая подробно рассказала о знакомстве с бывшим военным.

«Насколько я помню, при второй встрече, я ему напомнила, что мне пятнадцать. Но в какой момент это было, я сейчас не помню. Полагаю, что это было в самом начале всех событий. Поскольку я потом была под наркотиком и слабо понимала, что происходит. Я ехала и не предполагала, что может произойти то, что потом произошло. Интим. Я думала, будет мирное общение, поболтаем, попьем чай. Из-за того, что Гилязов все время писал мне и предлагал наркотики, у меня возник интерес попробовать. Однако потом, когда я пришла в квартиру и увидела [наркотик] перед собой и сначала не захотела. Однако впоследствии все-таки употребила», - говорилось в показаниях 15-летней девочки.

Добавим, что Рамиля Гилязова также обвиняют в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков. В начале 2023 года Чкаловский суд начал рассмотрение уголовного дела по существу. Однако позже материалы вернули в прокуратуру для устранения нарушений.

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