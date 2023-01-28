Полиция возбудила уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Первоуральске 49-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников. Как рассказали в ГУ МВД по Свердловской области, аферисты представились специалистами Центрального банка.

- Мужчина сообщил, что неизвестные получили доступ к персональным данным заявительницы, и пытаются оформить кредит, - сообщили в главке. - Далее звонивший пояснил, чтобы предотвратить действие мошенников, женщина должна пройти по ссылке, отправленной на ее абонентский номер и подтвердить действия специалиста банка.

После этого женщина пошла к банкомату, сняла сбережения и положила их на другой счет. В общей сложности она потеряла 2 464 000 рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК «Мошенничество».

Напомним, что пенсионер из Новоуральска лишился четырех миллионов рублей, пытаясь выиграть на бирже.

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