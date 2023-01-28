Наглого водителя заметили 27 января. Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Первоуральск»

В Первоуральске засняли на видео автохама, который ехал задом по тротуару. Кадры опубликовал паблик «Инцидент Первоуральск».

- Нельзя так делать! – говорит автор видео.

Жители уральского города также раскритиковали подобное поведение на дороге.

- Дитятко опаздывал - родитель решил подвезти поближе, проехал на приличной скорости и до самого светофора, - пишут в социальных сетях.

- Совсем обнаглели! - возмущаются уральцы.

В областном управлении ГИБДД отметили, что полиция уже ищет любителя езды по пешеходной зоне.

- Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов, что в соответствии с пунктом 9.9 ПДД РФ движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещено, кроме спецтранспорта и подвоза груза. Ответственность за данное нарушение предусмотрена ч.2 ст.12.15 КоАП РФ, санкция которой предусматривает штраф в размере 2000 рублей, - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девочку, избившую восьмиклассницу в Нижнем Тагиле, задержали на 48 часов (подробнее)

Фитнес-тренер, осужденный за развращение девочки, попытался досрочно выйти на свободу (подробнее)

«Уволили, но с детьми работать может»: учителя физики обвинили в совращении 13-летней ученицы (подробнее)