За год число ДТП с пострадавшими снизилось на 4,4% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За 12 месяцев 2022 года на территории Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции добились снижения основных показателей аварийности. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

- Число ДТП с пострадавшими снизилось на 4,4%, число погибших в ДТП на 12,7% и раненых на 5,2% - отметил полковник Горелых.

По данным направлениям неудовлетворительные показатели в Алапаевске, Нижнем Тагиле, Тугулыме, Шале, Сысерти, Березовском, Верхней Салде, Богдановиче, Ирбите, Кушве, Новой Ляле, Качканару, Ревде и Туринску.

Основными причинами ДТП являются выезд на полосу встречного движения, несоответствие скорости конкретным условиям, наезды на пешеходов, нарушение правил проезда перекрестков.

Напомним, что 26 января суд Верхотурья приговорил 3 годам в колонии-поселении водителя грузовика, который погубил в аварии двух актрис театра кукол.