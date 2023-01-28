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НовостиПроисшествия28 января 2023 7:04

Названы самые аварийные города Свердловской области

В полиции озвучили главные причины аварий на дорогах региона
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
За год число ДТП с пострадавшими снизилось на 4,4%

За год число ДТП с пострадавшими снизилось на 4,4%

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За 12 месяцев 2022 года на территории Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции добились снижения основных показателей аварийности. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

- Число ДТП с пострадавшими снизилось на 4,4%, число погибших в ДТП на 12,7% и раненых на 5,2% - отметил полковник Горелых.

По данным направлениям неудовлетворительные показатели в Алапаевске, Нижнем Тагиле, Тугулыме, Шале, Сысерти, Березовском, Верхней Салде, Богдановиче, Ирбите, Кушве, Новой Ляле, Качканару, Ревде и Туринску.

Основными причинами ДТП являются выезд на полосу встречного движения, несоответствие скорости конкретным условиям, наезды на пешеходов, нарушение правил проезда перекрестков.

Напомним, что 26 января суд Верхотурья приговорил 3 годам в колонии-поселении водителя грузовика, который погубил в аварии двух актрис театра кукол.