Потоп начался с улицы Бабушкина. Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В ночь на 28 января в Екатеринбурге затопило главную дорогу в Орджоникидзевский район - проспект Космонавтов. Судя по видео, снятым очевидцами, автомобилистам приходилось проезжать буквально вброд. По словам местных жителей, потом начался с улицы Бабушкина. Однако сейчас источник утечки уже перекрыт. На момент публикации получить комментарий в пресс-службе Водоканала не удалось.

Напомним, что масштабная коммунальная авария произошла 18 января в Пионерском поселке. Тогда улицу Сулимова буквально затопило кипятком. А водитель, оказавшийся в ловушке, получил сильные ожоги ног. Мы подробно рассказывали о прорыве трубы и ликвидации аварии.