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НовостиНедвижимость28 января 2023 6:02

В Екатеринбурге затопило проспект Космонавтов

Автомобилистам приходилось проезжать вброд
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Потоп начался с улицы Бабушкина. Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Потоп начался с улицы Бабушкина. Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В ночь на 28 января в Екатеринбурге затопило главную дорогу в Орджоникидзевский район - проспект Космонавтов. Судя по видео, снятым очевидцами, автомобилистам приходилось проезжать буквально вброд. По словам местных жителей, потом начался с улицы Бабушкина. Однако сейчас источник утечки уже перекрыт. На момент публикации получить комментарий в пресс-службе Водоканала не удалось.

Напомним, что масштабная коммунальная авария произошла 18 января в Пионерском поселке. Тогда улицу Сулимова буквально затопило кипятком. А водитель, оказавшийся в ловушке, получил сильные ожоги ног. Мы подробно рассказывали о прорыве трубы и ликвидации аварии.