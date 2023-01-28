Фигурант уголовного дела уже под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Октябрьского района Екатеринбурга задержала 24-летнего вымогателя, который ограбил коллегу. Как сообщили в пресс-группе УМВД, в 2022 году потерпевший взял у знакомого маляра в долг 100 тысяч рублей. Но когда в декабре «кредитор» потребовал деньги обратно расплатиться не смог.

- Заимодавец, к слову, ранее судимый за грабежи, стал вести себя агрессивно, - сообщили в полиции. - Для начала он отобрал у должника сотовый телефон, а затем, угрожая расправой, заставил взять кредит и перевести деньги ему на карту. Зная о криминальном прошлом своего знакомого, парень воспринял угрозы реально.

По совету родственников, мужчина обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Вымогательство» и «Грабеж». Обвиняемый уже арестован.

Напомним, что в свердловском главке полиции подвели итоги 2022 года.

ВАЖНО

Полиция Екатеринбурга предупреждает граждан об уголовной ответственности за подобное «выбивание» долгов и призывает решать финансовые споры цивилизованно, в рамках правового поля.