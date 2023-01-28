Полиция фиксирует увеличивающиеся факты взяточничества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В свердловском главке полиции подвели итоги 2022 года. За прошлый год на Среднем Урале раскрыли 30358 преступлений. Однако при этом резко увеличилось число служебных подлогов, рост составил 136%. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

- Раскрыто 1337 краж с банковских счетов. Раскрываемость данного вида преступлений возросла практически на 20,0% и составила 60,4. На 2,3% снижен показатель числа преступлений, совершенных лицами, ранее имевшими криминальный опыт. На 13,0% меньше совершено преступлений, в состоянии алкогольного опьянения, - отметил полковник Горелых.

Кроме этого на Среднем Урале было ликвидировано 15 наркопритонов и семь нарколабораторий. Полицейские изъяли 113 килограммов наркотиков, из них 8 килограмм героина и более 80 килограммов «синтетики».

Напомним, что пенсионер из Новоуральска лишился больше четырех миллионов, наткнувшись на мошенников на бирже.