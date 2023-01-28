У некоторых специалистов заработки перевалили за 100 тысяч Фото: Евгения ГУСЕВА

За последний год средняя зарплата в Свердловской области увеличилась на 13,4%. Теперь она составляет 56 705 рублей, сообщает Свердловскстат. Наибольший рост зарплат зафиксирован в сфере IT – 12%. А средний заработок специалистов этой отрасли составил 92 489 рублей.

Однако самые большие зарплаты по итогам 2022 года были у научных работников – 100 644 рубля. На третьем месте оказались сотрудники страховых и финансовых компаний – 87 985 рублей. Самые низкие зарплаты у работников гостиниц и общепита – 30 473 рубля.

Стоит отметить, что Свердловскстат озвучивает зарплату до вычета подоходного налога. Таким образом, средний заработок на Среднем Урале остается в районе 49 333 рублей.