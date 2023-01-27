В Екатеринбурге в грейпфрутах, привезенных из Египта, нашли карантинного вредителя

Полторы тонны грейпфрутов ввезли на территорию России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбург привезли партию грейпфрутов из Египта. В ней нашли карантинного вредителя. Красная померанцевая щитовка была обнаружена свердловскими агрономами Россельхознадзора.

- Это насекомое довольно часто обнаруживают в импортных цитрусах. Референтный центр как раз на днях сообщал о том, что щитовка была найдена в турецких апельсинах и мандаринах, - отметили в Россельхознадзоре.

Однако никакой опасности для людей насекомое не представляет. Полторы тонны египетских цитрусовых разрешили ввозить на территорию России.

Ранее, 23 января, Свердловская лаборатория нашла в привезенной курятине сальмонеллы. Она прибыла из Пермского края. Сальмонеллы способны размножаться в мясе птицы до года. Уничтожить их возможно только при кипячении и ультрафиолетовом излучении. Дальнейшую судьбу партии решают в другом управлении Россельхознадзора.

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