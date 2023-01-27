В Туринске пенсионерку лишили компенсаций, которые были назначены ей в 2010 году

Прокуратура помогла пенсионерке вернуть выплаты Фото: Даниил ОПАРИН

В Туринске пенсионерку лишили компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Их она получала еще с 2010 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Выплачивать компенсации свердловчанке перестали еще в апреле 2022 года. Об это ее никто не уведомил.

- В целях устранения выявленных нарушений и восстановления прав местной жительницы прокуратура Туринского района направила руководителю муниципального учреждения представление, - рассказали в ведомстве.

После рассмотрения акта женщине выплатили компенсацию за период с апреля по декабрь 2022 года. Всего сумма составила 10 тысяч рублей. В нее вошли счета за вывоз мусора, который обошелся в 918 рублей, оплата электроэнергии за 2,8 тысяч и топлива за шесть тысяч рублей.

Ранее, 15 января, местному жителю Кушвы прокуратура помогла увеличить сумму пенсионных выплат. Теперь свердловчанин получает на 3,8 тысячи рублей больше, чем раньше.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».