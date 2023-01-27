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НовостиОбщество27 января 2023 18:14

В Туринске пенсионерку лишили компенсаций, которые были назначены ей в 2010 году

Вернуть выплаты помогли в прокуратуре
Дарья ЧИПУРИНА
Прокуратура помогла пенсионерке вернуть выплаты

Прокуратура помогла пенсионерке вернуть выплаты

Фото: Даниил ОПАРИН

В Туринске пенсионерку лишили компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Их она получала еще с 2010 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Выплачивать компенсации свердловчанке перестали еще в апреле 2022 года. Об это ее никто не уведомил.

- В целях устранения выявленных нарушений и восстановления прав местной жительницы прокуратура Туринского района направила руководителю муниципального учреждения представление, - рассказали в ведомстве.

После рассмотрения акта женщине выплатили компенсацию за период с апреля по декабрь 2022 года. Всего сумма составила 10 тысяч рублей. В нее вошли счета за вывоз мусора, который обошелся в 918 рублей, оплата электроэнергии за 2,8 тысяч и топлива за шесть тысяч рублей.

Ранее, 15 января, местному жителю Кушвы прокуратура помогла увеличить сумму пенсионных выплат. Теперь свердловчанин получает на 3,8 тысячи рублей больше, чем раньше.

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