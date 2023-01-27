Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На Урале отметили 79-летие освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Памятные мероприятия прошли по всему региону. В частности, в Екатеринбурге возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь» и барельефу «Блокада Ленинграда» прошли на Широкореченском мемориале.

- В акции приняли участие порядка 200 человек – представители ветеранских организаций, студенты и общественники, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По словам Героя России Сергея Воронина, человеческая память коротка. И сегодня поднимает голову неонацизм, а в его возрождении участвуют народы, пострадавшие в годы войны.

При этом почетным участником церемонии стал и ветеран Великой Отечественной войны Николай Власов, которому скоро исполнится 100 лет.