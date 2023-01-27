В Екатеринбурге наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Участковый глазами детей»

Трое свердловчанок отправятся в Москву, чтобы поучаствовать в финальном этапе конкурса. Фото: В.Н. Горелых

В Екатеринбурге наградили детей, победивших в региональном этапе Всероссийского конкурса «Участковый глазами детей». Мероприятие прошло в музее ГУ МВД. Оно было приурочено к 100-летнему юбилею службы УУП.

Всего в конкурсе приняло участие 37 юных художников. Всем им от 6 до 14 лет. Оценивали таланты детей руководитель службы участковых полковник полиции Александр Возчиков, заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД по Свердловской области Александр Мурашкинцев и другие официальные лица.

- Самыми не предвзятыми членами общества, которые могут дать прямолинейную оценку деятельности «Аниськиных», являются мальчишки и девчонки. Именно к ним МВД и обратилось с просьбой нарисовать современных участковых, - начальник пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых.

Победителем младшей возрастной группы стала восьмилетняя Эмилия из Невьянска. В группе 9-11 лет победу одержала 10-летняя Алина из Верхотурья. А в старшей возрастной группе первенство взяла 14-летняя Татьяна из Екатеринбурга. Теперь девочки поедут в Москву, чтобы побороться за победу в финальном этапе.

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