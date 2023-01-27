Шесть екатеринбургских квартир попали в топ самых дорогих в УрФО

Самая дорогая квартира в Екатеринбурге стоит 59 миллионов рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Шесть екатеринбургских квартир попали в топ-10 самых дорогих в Уральском федеральном округе. Однако первое место заняло жилище в Тюмени. Оно обойдется покупателю почти в 82 миллиона рублей.

- Екатеринбург остается безусловным лидером среди уральских городов по количеству высокобюджетных лотов. В границах округа эксперты Циан выявили девять новостроек с квартирами и апартаментами в категории 30+ млн рублей. Шесть из них относятся к екатеринбургскому рынку, - прокомментировали в пресс-службе сервиса «Циан».

На втором месте самая дорогая квартира в Екатеринбурге. Она находится в Клубном доме «На Хохрякова» и стоимость ее составляет 59 миллионов. В ней находится пять спален гостиная, четыре санузла, просторная кухня, совмещенная со столовой, терраса, лоджия и балкон. А площадь ее 222 квадратных метра.

Также в топ попала квартира в ЖК «Ленина 8» за 43 миллиона. Жилище в ЖК «Гаринский» может обойтись свердловчанам в 37 миллионов. А пентхаус в ЖК «Квартал на Некрасова» можно будет приобрести за 33 миллиона. Закрывают топ квартиры в ЖК «Форум Сити» и Clever Park. Их стоимость не превышает 32 миллионов.

Помимо Екатеринбурга и Тюмени в рейтинг попали квартиры из Сургута и Челябинска. Они стоят не меньше 29 миллионов рублей.

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