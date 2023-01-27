Жители многоквартирных домов Невьянска остались без воды

Свердловчане пожаловались на отсутствие водоснабжения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Невьянске жители многоквартирных домов остались без воды. Ранее жильцы квартир на улице Космонавтов жаловались на то, что напор воды в кране почти отсутствует. А некоторые жильцы пожаловались, что его и вовсе нет.

Невьянская прокуратура взяла это дело под свой контроль. Сотрудники ведомства проверят коммуникации в домах.

- Невьянская городская прокуратура организовала проверку по информации СМИ о ненадлежащем обеспечении холодным водоснабжением жителей многоквартирных домов № 66 и 68 по улице Космонавтов в городе Невьянске, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Дальше же будет дана оценка работы управляющей компании. Если подтвердится ненадлежащее исполнение обязанностей, то будут приняты дальнейшие меры.

Ранее в Екатеринбурге произошла коммунальная авария. Из-за нее от водоснабжения отключили четыре здания. Также была затоплена улица Индустрии, от проспекта Космонавтов до Новаторов.

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