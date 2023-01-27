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НовостиСпорт27 января 2023 16:19

Хоккейный клуб «Автомобилист» дома уступил «Нефтехимику» с минимальным счетом

Встреча, проходившая в КРК «Уралец», завершилась со счетом 1:2
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
После этого поражения «Автомобилист» потерял первую строчку в восточной конференции

После этого поражения «Автомобилист» потерял первую строчку в восточной конференции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене с минимальным счетом уступил «Нефтехимику» из Нижнекамска. Встреча, проходившая в КРК «Уралец», завершилась со счетом 1:2.

Хозяева площадки первыми открыли счет, на 17 минуте первого периода отличился нападающий Алексей Макеев, который отсутствовал в первую половину сезона из-за полученной травмы.

На гол «шоферов» гости ответили точным броском Егора Попова на 35 минуте во втором периоде. Окончательный счет встречи в третьем игровом отрезке установил Андрей Белозеров, он переиграл Игоря Бобкова на 52 минуте встречи.

После этого поражения «Автомобилист» потерял первую строчку в восточной конференции. В активе подопечных Николая Заварухина 70 очков в 55 проведенных матчах.