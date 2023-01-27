В поселке под Нижним Тагилом отремонтируют школу, где учился писатель Мамин-Сибиряк

Здание входит в состав усадебного комплекса литературно-мемориального музея Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Висим под Нижним Тагилом отремонтируют школу, в которой в 1860-1863 годах учился известный писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк. Здание входит в состав усадебного комплекса литературно-мемориального музея.

- Этот дом является объектом культурного наследия, что налагает повышенные требования к проведению любых ремонтных работ, - отметил заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров.

При этом еще в семидесятые здание передали на баланс Нижнетагильского краеведческого музея.

- Дом не подвергался перестройке. При ремонте будут использованы только те материалы, которые применялись в середине XIX века, - добавила Эльвира Меркушева, директор Нижнетагильского музея-заповедника.