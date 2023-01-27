Тагильчанин зарезал своего собутыльника во время празднования международного женского дня

Свердловчанина отправили в тюрьму на восемь лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тагильчанин жестоко убил своего собутыльника. ЧП произошло во время празднования международного женского дня. Об этом сообили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

8 марта 2022 года 58-летний мужчина вместе со своей сожительницей позвал в гости своего знакомого. Втроем они выпивали и отмечали праздник два дня. Уже 10 марта у мужчин произошла ссора. Хозяин квартиры начал избивать своего знакомого. Так пострадавший получил черепно-мозговую травму. От нее он скончался на месте.

- Первая информация о том, что в этой квартире произошло что-то неладное, поступила в «скорую помощь». Медики, прибывшие по вызову единственной в этой компании дамы, констатировали смерть потерпевшего, после чего сообщили о произошедшем в территориальный отдел МВД, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Дальше удалось установить причину конфликта. Драка произошла из-за ревности. Со слов хозяина он не мог терпеть поведение гостя.

Мужчина признался, что напал на знакомого из-за ревности. Фото: СКР по Свердловской области

Суд назначил мужчине наказание за содеянное. Теперь он отправится в колонию строго режима на восемь лет.

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