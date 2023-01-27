Уральский заключенный пытался пронести на территорию колонии 13 сим-карт

Запрещенный груз нашли в пачках для сигарет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В исправительной колонии № 54 осужденный пытался пронести на территорию 13 сим-карт, которые были спрятаны в пакеты с сигаретами. Запрещенный груз обнаружили 26 января.

- В ходе реализации оперативной информации в сборном отделении при проведении полного личного обыска прибывшего из ИВС Серова были обнаружены и изъяты 13 SIM-карт, спрятанные в пакете с сигаретами. Мужчина обвиняется по статье «Кража», - уточнили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в 2022 году в свердловские колонии пытались пронести наркотики 12 раз. В каждом случае на подозреваемых было заведено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Как отмечают сотрудники колоний, преступность продолжает снижаться. В прошлые года проносить запрещенные вещества пытались чаще. Сейчас же за заключенными и посылками тщательно смотрят.