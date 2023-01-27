На станции под Екатеринбургом задержали мужчину, который катался на сцепке между вагонами

Уроженец Нижегородской области возвращался из мест лишения свободы домой Фото: Алексей БУЛАТОВ

На станции Дружинино задержали 37-летнего жителя, который катался на сцепке между вагонами. Сообщение о нарушителе поступило в дежурную часть линейного отдела на вокзале уральской столицы. Поезд следовал сообщением «Екатеринбург – Ижевск».

- Уроженец Нижегородской области возвращался из мест лишения свободы домой к матери в город Ижевск, по дороге он потратил все деньги на спиртные напитки, поэтому продолжил свой путь на сцепке поезда, - уточнили в транспортной полиции по УрФО.

Его сняли с поезда и доставили в пункт полиции, где привлекли к ответственности по статье «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте».

- Транспортная полиция напоминает, что железная дорога – зона повышенной опасности. Проезд на крышах и подножках вагонов, переходных площадках, а также на грузовых поездах опасен и запрещен, - добавили в ведомстве.