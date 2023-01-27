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НовостиОбщество27 января 2023 14:18

На станции под Екатеринбургом задержали мужчину, который катался на сцепке между вагонами

Уроженец Нижегородской области возвращался из мест лишения свободы
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Уроженец Нижегородской области возвращался из мест лишения свободы домой

Уроженец Нижегородской области возвращался из мест лишения свободы домой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На станции Дружинино задержали 37-летнего жителя, который катался на сцепке между вагонами. Сообщение о нарушителе поступило в дежурную часть линейного отдела на вокзале уральской столицы. Поезд следовал сообщением «Екатеринбург – Ижевск».

- Уроженец Нижегородской области возвращался из мест лишения свободы домой к матери в город Ижевск, по дороге он потратил все деньги на спиртные напитки, поэтому продолжил свой путь на сцепке поезда, - уточнили в транспортной полиции по УрФО.

Его сняли с поезда и доставили в пункт полиции, где привлекли к ответственности по статье «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте».

- Транспортная полиция напоминает, что железная дорога – зона повышенной опасности. Проезд на крышах и подножках вагонов, переходных площадках, а также на грузовых поездах опасен и запрещен, - добавили в ведомстве.