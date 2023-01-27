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НовостиОбщество27 января 2023 13:38

В двух районах Екатеринбурга ввели карантин по бешенству

Ограничения будут действовать до 16 марта в Верх-Исетском районе и на Широкой Речке
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Такие меры введены из-за выявления случая бешенства у собаки

Такие меры введены из-за выявления случая бешенства у собаки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В двух районах Екатеринбурга ввели карантин по бешенству, ограничения будут действовать до 16 марта в Верх-Исетском районе и на Широкой Речке. Такие меры введены из-за выявления случая бешенства у собаки.

Распоряжение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева опубликовано в «Екатеринбургском вестнике».

- В целях предотвращения распространения и ликвидации особо опасного заболевания, общего для человека и животных, установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных до 16 марта 2023-го, - говорится в документе.

Ранее стало известно, что в селе Красный Брод под Полевским объявили карантин из-за бешеной лисы, которая забрела в населенный пункт. Планируется, что ограничения будут действовать до 17 марта.