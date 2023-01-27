На Урале с помощью 3D-технологий «оживили» Хозяйку медной горы

. Арт-объект отделан вышивкой, инкрустирован уральскими самоцветами и позолочен Фото: Елена КИЛЬМЯШКИНА

Бажовские дни подходят к концу, но не перестают удивлять творческими работами. В музее «Малахитовая шкатулка» в Полевском презентовали арт-объект «Венец Хозяйки Медной горы». Героиню сказов Бажова «оживили» с помощью 3D-технологий.

Сам венец выполнен в различных техниках и напоминает профиль Уральских гор. Арт-объект отделан вышивкой, инкрустирован уральскими самоцветами и позолочен. В центре самого венца красуется изображение горы Азов. А вокруг нее малахит. Куда же без него? Ведь Полевской - столица минерала.

- Говорят: «Пушкин – наше всё», а я скажу «Бажов – наше всё» в масштабах Урала. У нас есть и другие писатели, как Мамин-Сибиряк, но всё-таки Павел Бажов ближе нам, - рассуждает председатель благотворительного фонда «Бажов» Сергей Полыганов.

Напомним, в этом году отмечается 144-летие со дня рождения Павла Бажова. В честь этого события в регионе 27 января пройдет более 100 различных мероприятий. В их числе лекции, кинопоказы, экскурсии и многое другое.

Также благотворительный фонд «Синара» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив разработали проект «Развитие музея «Малахитовая шкатулка» как место локальной идентичности Полевского».