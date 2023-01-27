Пострадавший знал, что его коллега ранее имел проблемы с законом, поэтому воспринял угрозы реально Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 24-летний парень ограбил своего коллегу, требуя у него вернуть долг. История началась в прошлом году, молодой человек занял у товарища 100 тысяч рублей, а в декабре «кредитор» неожиданно потребовал отдать деньги.

- Однако в тот момент вернуть долг заявитель не мог. Тогда заимодавец, к слову, ранее судимый за грабежи, отобрал у должника сотовый телефон, а затем, угрожая расправой, заставил взять кредит и перевести деньги ему на карту, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Пострадавший знал, что его коллега ранее имел проблемы с законом, поэтому воспринял угрозы реально и даже не решался написать на него заявление, однако вскоре обратился в полицию.

- Полицейские разыскали подозреваемого, он был задержан и помещен под стражу. Возбуждено сразу два уголовных дела по статьям «Грабеж» и «Вымогательство», - добавили в полиции.