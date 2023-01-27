Университет усилит работу по социальной адаптации иностранных студентов. Фото: департамент информационной политики

После массовой драки студентов из Узбекистана и Египта в общежитии УрФУ усилят охрану, а также работу по социальной адаптации иностранцев. Об этом на встрече с вице-губернатором Олегом Чемезовым заявил ректор Виктор Кокшаров.

- Я хотел бы обратить ваше внимание на эту ситуацию и необходимость самого серьезного отношения к вопросам социальной адаптации и интеграции иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях Свердловской области, соблюдения ими правовых норм, поведения в быту, - заявил Олег Чемезов.

Напомним, что драка произошла ночью 21 января в общежитии на Большакова, 77. Полиция задержала десять студентов из Египта, из которых семь – были арестованы. Оставшиеся трое были освобождены в зале суда.