В мэрии Екатеринбурга обсудили плюсы и минусы живой елки на площади 1905 года

Власти отметили, что в будущем начинать поиски нужной елки нужно начинать уже летом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга обсудили плюсы и минусы живой елки, которая в этом году стояла на главной площади города. По словам чиновников, преимуществом стало то, что хвойное дерево заняло почти в два раза меньше места, чем искусственное.

При этом горожанам понравилась идея размещения настоящей 28-метровой елки в ледовом городке.

- Однако есть и минус: живая ель более сложна в транспортировке, установке и менее долговечна. Капризная уральская погода не щадит деревья: от резких перепадов температур хвоя осыпается, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также власти отметили, что в будущем начинать поиски нужной елки нужно уже летом. Кстати, главную площадь города за новогодние каникулы посетили почти 500 тысяч человек, это были как местные жители, так и гости уральской столицы.