Юлия Пересильд прилетит на «Дух огня»

Актриса прилет на фестиваль в феврале 2023 года Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Юлия Пересильд станет ведущей торжественной церемонии открытия 21-го фестиваля дебютантов кино «Дух огня». Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

Гостей кинофестиваля ждет большая культурная программа. На открытии гостям представят мультимедийную реконструкцию «Из прошлого в будущее», посвященную 20-летию мероприятия. Также здесь расскажут историю фестиваля.

После открытия мероприятия гостям покажут театрализованное представление «Пеппи Длинный чулок» в исполнении Юлии Пересильд и оркестра Югры. Также зрители увидят фильм президента международного кинофестиваля – режиссера Эмира Кустурицы.