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НовостиЗвезды27 января 2023 12:09

Юлия Пересильд прилетит на «Дух огня»

Актриса проведет церемонию открытия кинофестиваля
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Актриса прилет на фестиваль в феврале 2023 года

Актриса прилет на фестиваль в феврале 2023 года

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Юлия Пересильд станет ведущей торжественной церемонии открытия 21-го фестиваля дебютантов кино «Дух огня». Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

Гостей кинофестиваля ждет большая культурная программа. На открытии гостям представят мультимедийную реконструкцию «Из прошлого в будущее», посвященную 20-летию мероприятия. Также здесь расскажут историю фестиваля.

После открытия мероприятия гостям покажут театрализованное представление «Пеппи Длинный чулок» в исполнении Юлии Пересильд и оркестра Югры. Также зрители увидят фильм президента международного кинофестиваля – режиссера Эмира Кустурицы.