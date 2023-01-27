Рамиль Гилязов по-прежнему находится в СИЗО. Фото: Администрация города Клинцы

Чкаловский суд Екатеринбурга отказался рассматривать уголовное дело в отношении фигурантов, обвиняемых в насилии над ученицей коррекционной школы. Как стало известно «КП-Екатеринбург», рассмотрение материалов в отношении отставного генерала Рамиля Гилязова, врача Ивана Собачева и Оксаны Гортинской был приостановлен.

- Дело было возвращено прокурору для устранения имеющихся нарушений в обвинительном заключении, - пояснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе суда.

Фигуранты уголовного дела были задержаны в марте 2022 года в съемной квартире на улице Союзная. Ранее мы публикаовали показания потерпевшей, которая подробно рассказала о знакомстве с бывшим военным.

«Насколько я помню, при второй встрече, я ему напомнила, что мне пятнадцать. Но в какой момент это было, я сейчас не помню. Полагаю, что это было в самом начале всех событий. Поскольку я потом была под наркотиком и слабо понимала, что происходит. Я ехала и не предполагала, что может произойти то, что потом произошло. Интим. Я думала, будет мирное общение, поболтаем, попьем чай. Из-за того, что Гилязов все время писал мне и предлагал наркотики, у меня возник интерес попробовать. Однако потом, когда я пришла в квартиру и увидела [наркотик] перед собой и сначала не захотела. Однако впоследствии все-таки употребила», - говорилось в показаниях 15-летней девочки.

Добавим, что Рамиля Гилязова также обвиняют в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков.