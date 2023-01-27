На дорогу вылился бетон и существенно затруднил движение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральскую трассу в районе Нижних Серег перекрыли из-за перевернувшегося грузовика, перевозившего цемент. Инцидент произошел на пятом километре автодороги.

- В результате опрокидывания произошел разлив бетона на проезжую часть. Люди в результате инцидента не пострадали. Принимаются меры по устранению последствий, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в районе 15-го километра трассы Кушва - д.о. Баранчинский вечером 26 января произошло смертельное ДТП. 60-летний водитель ВАЗ въехал во встречный SsangYong. От полученных травм он скончался на месте до приезда медиков.

Также в ВАЗе ехали помимо водителя двое мужчин 1982 и 1990 года рождения. Их с ушибами доставили с места ДТП в больницу Кушвы. В ГИБДД отметили, что водительский стаж погибшего водителя - девять лет.