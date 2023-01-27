На Ямале девушка украла у подруги деньги и телефон

Девушка лишилась телефона после общения с подругой Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ямале девушке-подростку вынесли приговор за кражу. По версии следствия, она сначала при помощи мобильного телефона похитила у подруги деньги, а потом ее смартфон. Преступление она совершила в апреле 2022 года.

Кражу 16-летняя школьница совершила, когда пришла к ней в гости. Похищенная сумма составила 5,5 тысяч рублей плюс стоимость смартфона. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Телефон воровка успела продать, а все чужие деньги потратить. После этого на девушку завели уголовное дело по статье «Кража». Родители воровки во время следствия возместили ущерб пострадавшей. Суд в итоге назначил ей меры воспитательного характера и предупреждение.