Руководство региона посетило две знаковые стройплощадки компании «Атомстройкомплекс»

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

На этой неделе представители власти во главе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым оценили ход работ на двух площадках по строительству знаковых инфраструктурных объектов – Губернаторского лицея в микрорайоне Солнечный и Дворца водных видов спорта. Строительные работы на обеих площадках ведет компания «Атомстройкомплекс».

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Губернаторский лицей откроет новую страницу в сфере образования в регионе: учреждение предусматривает широчайшие возможности для реализации дополнительного обучения, а также применения нестандартных подходов в образовательном процессе. В одном из блоков уже реализован демонстрационный этаж, где можно оценить трансформируемое пространство классов и коридоров.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

На завершающем этапе находится и строительство Дворца водных видов спорта. Три бассейна из четырех уже наполнены водой – благодаря передовой системе водоподготовки, вода в бассейнах соответствует по качеству питьевой. Работы на обоих объектах идут в соответствии с графиком и завершатся в этом году.

– Благодаря эффективной работе руководства области по привлечению федерального финансирования горожане получат действительно уникальные объекты инфраструктуры, которые открывают перед ними новые возможности, а строители приобретают новые компетенции, осваивают новые технологии, которые в будущем можно будет тиражировать, – считает Валерий Ананьев, генеральный директор компании «Атомстройкомплекс». – Такие нерядовые проекты делают наш город еще более конкурентоспособным и привлекательным для жизни; становятся драйверами развития не только строительства, но и сферы образования, спорта, сферы муниципального управления инфраструктурными объектами.