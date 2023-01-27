В Первоуральске автошкола собрала с клиентов деньги и закрылась

Деньги люди заплатили, а услуг не получили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске клиенты автошколы «Мои права» заплатили за обучение суммы в размере от 16 000 до 21 600 рублей, однако услуги им так и не оказали. Об этом пишет портал Первоуральск.ЛАЙФ.

Сразу после оплаты нужных для обучения в школе сумм, в организации заявили о ее неожиданном закрытии.

Клиенты отправились в Роспотребнадзор, а также намерены судиться с автошколой. Теперь в надзорном ведомстве ждут других пострадавших от действий аферистов. Они могут позвонить по телефону городского Роспотребнадзора 3439 66 85 04.

Отметим, что официально автошкола «Мои права» не объявляла о прекращении деятельности.