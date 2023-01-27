Фото: проектная документация

Второй «Высоцкий» планируют построить за четыре года. Информация об этом опубликована на сайте администрации города в разделе общественных обсуждений.

- Освоение территории предусматривается в одну очередь строительства -2023-2027 год. Общая площадь проектируемой территории ориентировочно 7,43 га, - сообщается в документации.

Небоскреб появится в границах улиц Малышева - Карла Либкнехта - проспекта Ленина - улицы Красноармейской. Здесь появится многофункциональный административно-гостиничный комплекс с автостоянкой.

Напомним, ранее сообщалось, что на строительство небоскреба «Высоцкий-2» потратят 150 миллионов долларов Общественные обсуждения, кстати, будут идти до 17 февраля.

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