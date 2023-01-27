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НовостиНа здоровье27 января 2023 9:17

В села Свердловской области отправляют передвижные ФАПы

В этом году сделают полсотни рейсов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Врачи регулярно выезжают на село

Врачи регулярно выезжают на село

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году в села Свердловской области передвижные фельдшерско-акушерские пункты для оказания медицинских услуг совершат 50 рейсов. В январе медики совершили два выезда. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Медики отправляются в населенные пункты с населением меньше 300 человек. Сюда ФАПы доставляют при помощи КАМАЗов, чтобы провести диспансеризацию. Вместе с ФАПов сюда доставляют маммограф, флюорограф. Прием проводит акушерка, либо акушер-гинеколог, которые проводят скрининг на рак шейки матки. Здесь же можно сделать прививку.

Отметим, что в 2023 году для больниц Свердловской области закупят 8 аппаратов магнитно-резонансной томографии.