В села Свердловской области отправляют передвижные ФАПы

Врачи регулярно выезжают на село Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году в села Свердловской области передвижные фельдшерско-акушерские пункты для оказания медицинских услуг совершат 50 рейсов. В январе медики совершили два выезда. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Медики отправляются в населенные пункты с населением меньше 300 человек. Сюда ФАПы доставляют при помощи КАМАЗов, чтобы провести диспансеризацию. Вместе с ФАПов сюда доставляют маммограф, флюорограф. Прием проводит акушерка, либо акушер-гинеколог, которые проводят скрининг на рак шейки матки. Здесь же можно сделать прививку.

Отметим, что в 2023 году для больниц Свердловской области закупят 8 аппаратов магнитно-резонансной томографии.