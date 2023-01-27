Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 января 2023 8:19

Полпред Владимир Якушев посетил Луганскую область

Политик провел встречу с мобилизованными из Свердловской и Челябинской областей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Владимир Якушев встретился с главой Краснодонского района Сергеем Козенко. Фото: пресс-служба полпреда в УрФО

Владимир Якушев встретился с главой Краснодонского района Сергеем Козенко. Фото: пресс-служба полпреда в УрФО

Полпред Президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев посетил Луганскую область. Здесь политик встретился с мобилизованными из Свердловской и Челябинской областей, которые несут боевую вахту в зоне спецоперации.

Вместе с главой администрации Краснодона и Краснодонского района Сергеем Козенко Владимир Якушев осмотрел объекты, в ремонте которых принимают участие уральские строители.

Строители выполняют поставленные задачи. Фото: пресс-служба полпреда в УрФО

Строители выполняют поставленные задачи. Фото: пресс-служба полпреда в УрФО

Речь идет о Центральной городской многопрофильной больнице с детским отделением, бассейне ДЮСШ №1, гостинице «Сибирь».

Владимир Якушев встретился с мобилизованными. Фото: пресс-служба полпреда в УрФО

Владимир Якушев встретился с мобилизованными. Фото: пресс-служба полпреда в УрФО

По словам Владимира Якушева, строители на сегодняшний день выполнили большой объект работ в соответствии с поставленными задачами.