Полпред Владимир Якушев посетил Луганскую область

Владимир Якушев встретился с главой Краснодонского района Сергеем Козенко. Фото: пресс-служба полпреда в УрФО

Полпред Президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев посетил Луганскую область. Здесь политик встретился с мобилизованными из Свердловской и Челябинской областей, которые несут боевую вахту в зоне спецоперации.

Вместе с главой администрации Краснодона и Краснодонского района Сергеем Козенко Владимир Якушев осмотрел объекты, в ремонте которых принимают участие уральские строители.

Строители выполняют поставленные задачи. Фото: пресс-служба полпреда в УрФО

Речь идет о Центральной городской многопрофильной больнице с детским отделением, бассейне ДЮСШ №1, гостинице «Сибирь».

Владимир Якушев встретился с мобилизованными. Фото: пресс-служба полпреда в УрФО

По словам Владимира Якушева, строители на сегодняшний день выполнили большой объект работ в соответствии с поставленными задачами.