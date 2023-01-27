Евгений Куйвашев предложил для концессий 11 объектов

Бизнес собираются привлечь для открытия детских поликлиник, школ и так далее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил 11 объектов, которые могут быть построены или реконструированы в Свердловской области на принципах государственно-частного партнерства.

- Со всеми предлагаемыми объектами будет возможность познакомиться в открытом доступе, мы приглашаем потенциальных инвесторов рассмотреть возможность своего участия, - рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Так, например, бизнес собираются привлечь для открытия детских поликлиник в Екатеринбурге в микрорайоне Широкая Речка, Уктусе, Шинном и в Светлом. Кроме того, планируется реконструировать и расширить клинико-диагностический центр «Охрана матери и ребенка» и построить шестиэтажный корпус операционного блока Свердловской областной клинической больницы №1.

Также на условиях концессии планируется построить школу на 1,5 тысячи мест в районе улиц Советской и Блюхера в Екатеринбурге и школу на 825 мест в Березовском на Победы, 4.

Помимо этого за счет частных средств могут провести реконструкцию здания, в котором в 1943 году размещался Штаб 61-й Гвардейской Свердловско-Львовской танковой бригады, сформированной из уральцев-добровольцев.

Отметим, что в 2022 году в Свердловской области были заключены пять концессионных соглашений.

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