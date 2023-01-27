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НовостиОбщество27 января 2023 6:54

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД ради статистики скрывали ДТП

Возбуждено уголовное дело
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Если скрытие статистики подтвердится, сотрудникам ГИБДД грозит увольнение

Если скрытие статистики подтвердится, сотрудникам ГИБДД грозит увольнение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД ради статистики скрывали ДТП. Об этом пишет E1.RU. По их данным, госавтоинспекторы отговаривали пострадавших в авариях писать заявления и не стеснялись брать взятки, когда виновниками были высокопоставленные лица. Издание также сообщает, что возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотреблении служебным положением). Пока оно безфигурантное.

- Московская проверка выявила более 20 эпизодов, которые были в 2021 и 2022 годах, - рассказал E1.RU источник в силовых структурах. - Грозит увольнение начальника ГИБДД и его приближенных.

В полиции Нижнего Тагила «КП-Екатеринбург» сообщили, что произошедшее не их компетенция. В СК по Свердловской области ситуацию не комментируют.

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