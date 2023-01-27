Если скрытие статистики подтвердится, сотрудникам ГИБДД грозит увольнение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД ради статистики скрывали ДТП. Об этом пишет E1.RU. По их данным, госавтоинспекторы отговаривали пострадавших в авариях писать заявления и не стеснялись брать взятки, когда виновниками были высокопоставленные лица. Издание также сообщает, что возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотреблении служебным положением). Пока оно безфигурантное.

- Московская проверка выявила более 20 эпизодов, которые были в 2021 и 2022 годах, - рассказал E1.RU источник в силовых структурах. - Грозит увольнение начальника ГИБДД и его приближенных.

В полиции Нижнего Тагила «КП-Екатеринбург» сообщили, что произошедшее не их компетенция. В СК по Свердловской области ситуацию не комментируют.

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