В Екатеринбурге полицейские проверили больше 100 мигрантов

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 26 января полицейские вместе с бойцами спецподразделения «ГРОМ» во время рейда проверили 112 мигрантов. На 48 человек составили административные протоколы.

- В ходе мероприятия проверены места концентрации иностранных граждан: торговые точки, рынки, уличные кафе, магазины, а также прилегающие дворы на территории обслуживания отдела полиции № 11 в Железнодорожном районе, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В итоге по различным статьям главы 18 КоАП РФ составлены административные протоколы на 20 иностранных граждан, допустивших нарушения режима пребывания на территории РФ. Еще 18 человек привлечены за другие правонарушения. В частности за употребление алкоголя в общественном месте, нахождение в общественном месте в состоянии опьянения и мелкое хулиганство.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Кроме того, сотрудниками ГИБДД во время рейда были выявлены 10 автомобилистов, которые ездили с тонировкой не соответствующей требованиям законодательства.

В полиции отмечают, что профилактические мероприятия в сфере миграции на территории Екатеринбурга будут продолжены.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».