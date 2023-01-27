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НовостиОбщество27 января 2023 5:37

Свердловчан предупредили о надвигающемся снегопаде

Ожидается, что в некоторых районах высота снежного покрова достигнет шести сантиметров
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Свердловчан призывают отказаться от дальних поездок во время снегопада

Свердловчан призывают отказаться от дальних поездок во время снегопада

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчан предупредили о надвигающемся снегопаде. Как сообщили в Управлении автодорог, ожидается, что в некоторых районах региона высота снежного покрова с 27 по 28 января достигнет шести сантиметров.

- Наибольшая высота снежного покрова прогнозируется на территории Шалинского городского округа, Нижних Серег и Алапаевска, - отметили в департаменте информполитики региона.

В связи с ухудшением погоды подрядным организациям поручено принять исчерпывающие меры по расчистке региональных дорог от снега и организации по ним безопасного и бесперебойного движения. К борьбе с последствиями непогоды готовы 300 единиц техники.

Свердловчан призывают отказаться от дальних поездок во время снегопада и соблюдать правила дорожного движения. Автомобилистов также просят не создавать помех дорожной технике, которая занимается очисткой дорог и обочин от снега.

Напомним, синоптики продлили предупреждение о сильном ветре с порывами до 22 метров в секунду в Свердловской области на 27 января. Из-за этого спасатели МЧС выступили с экстренным предупреждением.

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