Свердловчан призывают отказаться от дальних поездок во время снегопада Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчан предупредили о надвигающемся снегопаде. Как сообщили в Управлении автодорог, ожидается, что в некоторых районах региона высота снежного покрова с 27 по 28 января достигнет шести сантиметров.

- Наибольшая высота снежного покрова прогнозируется на территории Шалинского городского округа, Нижних Серег и Алапаевска, - отметили в департаменте информполитики региона.

В связи с ухудшением погоды подрядным организациям поручено принять исчерпывающие меры по расчистке региональных дорог от снега и организации по ним безопасного и бесперебойного движения. К борьбе с последствиями непогоды готовы 300 единиц техники.

Свердловчан призывают отказаться от дальних поездок во время снегопада и соблюдать правила дорожного движения. Автомобилистов также просят не создавать помех дорожной технике, которая занимается очисткой дорог и обочин от снега.

Напомним, синоптики продлили предупреждение о сильном ветре с порывами до 22 метров в секунду в Свердловской области на 27 января. Из-за этого спасатели МЧС выступили с экстренным предупреждением.

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