На Урале водитель BMW влетел в железнодорожную будку, скрываясь от полиции

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

На Урале ночью 27 января водитель BMW влетел в железнодорожную будку, скрываясь от полиции. Обстоятельства происшествия выясняет прокуратура.

- В 00:01 часов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля BMW. По предварительным данным, водитель пытался скрыться от патрульного автомобиля ГИБДД, не справился с управлением и совершил наезд на железнодорожную будку на ст. Хуторята Свердловской железной дороги, - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что движение поездов не задерживалось, инфраструктура железнодорожного транспорта не повреждена. В ГИБДД добавили, что 20-летний водитель не предоставил документы на автомобиль, а при проверке по госномеру оказалось, что машина находится в розыске.

- На данного гражданина составлен административный протокол за отказ от медицинского освидетельствования, после чего мужчина был доставлен в отдел полиции №6 для дальнейшего разбирательства, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

Напомним, в июле в Екатеринбурге на улице Автомагистральная легковушка попала под поезд. В ДТП никто не пострадал.

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