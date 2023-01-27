Суд прекратил производство по иску ТРЦ «Гринвич» к магазину Zara Home

Торговый центр пытался взыскать с магазина задолженность по арендной плате Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску управляющей компании «Итс-групп» (ТРЦ «Гринвич») к магазину Zara Home. Торговый центр пытался взыскать с магазина задолженность по арендной плате. Согласно данным, опубликованным в картотеке, такое решение суд вынес в четверг, 26 января.

Напомним, в августе 2022 года мы писали, что управляющая компания торгового центра «Гринвич» требует с зарубежных брендов, ушедших из России, выплаты на общую сумму в 20 миллионов рублей. В списке оказались бутики испанской компании Indetex: Zara, Bershka, Stradivarius, Oysho.

Все магазины компании Inditex прекратили работу на территории страны в марте 2022 года. Причиной стала сложная экономическая и политическая ситуация, связанная со спецоперацией на Украине.

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