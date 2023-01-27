В Екатеринбурге застройщик подал в суд на жителей Эльмаша

Инициативная группа жильцов собирает голоса против застройки участка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге застройщик «СК Интег» подал в суд на жителей пяти домов на улице Краснофлотцев. Дело в том, что они выступают против строительства медицинского центра вблизи их жилья, а компании необходимо установить публичный сервитут в отношении придомовой территории двух домов, чтобы обеспечить возможность проезда строительной техники.

- Здесь садики, школы, как это вообще в голову пришло кому-то здесь строить. Под окнами дети гуляют, старики. Раньше была площадка, но сейчас она пришла в запустение, - рассказала 66.RU одна из местных жительниц. - Мы все против, это незаконно.

По данным издания, жильцы домов на Краснофлотцев обращались в администрацию Екатеринбурга. Также они направили обращения в прокуратуру и министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области. Пока ответов на свои обращения жильцы не получили.

На сайте Орджоникидзевского суда указано, что ближайшее заседание по делу состоится 30 января 2023 года. Жильцы домов на Краснофлотцев готовятся к нему и собирают голоса против строительства медицинского центра.

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