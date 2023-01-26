Свердловские медики избавили пенсионера от врожденной аномалии

Операция по рассечению врожденной спайки прошла удачно. Фото: СОКБ №1

Свердловские врачи областной клинической больницы №1 избавили пожилого мужчину от врожденной аномалии. Пенсионер страдал от нее всю жизнь.

У 61-летнего мужчины на протяжении всей жизни возникала кишечная непроходимость. Однако причину неудобств он узнал лишь зимой 2023 года. Его обследовали специалисты городской клинической больницы №40 во время очередного приступа.

- Особенность этого случая заключается в том, что мы столкнулись с нетипичной патологией, а такое всегда вызывает определенные затруднения в принятии верного решения. И в данной ситуации очень важно было именно поставить правильный диагноз, что и было сделано в 40-й больнице, – рассказал заведующий второго хирургического отделения СОКБ №1 Антон Шушанов.

Каждый приступ свердловчанина сопровождался сильными болями в животе и рвотой. В последнее время они участились, стали появляется раз в три месяца. У мужчины была врожденная аномалия двенадцатиперстной кишки, совершившей при развитии неполный поворот. Из-за этого образовалась спайка, которая пережимала изгиб кишки.

Данная операция была достаточно сложной. Поэтому врачи СКОБ№1 провели ювелирную работу по рассечению врожденной спайки.

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