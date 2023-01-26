За 2022 год в свердловские колонии пытались пронести наркотики 12 раз

Запрещенные вещества пытались пронести в колонию в ананасе. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В 2022 году в свердловские колонии пытались пронести наркотики 12 раз. В каждом случае на подозреваемых было заведено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Как отмечают сотрудники колоний, преступность продолжает снижаться. В прошлые года проносить запрещенные вещества пытались чаще. Сейчас же за заключенными и посылками тщательно смотрят. Однако, бывают и исключительные случаи.

- Например, в марте 2022 года в ИК-52 (Камышловский городской округ, строгий режим, рецидивисты) в колонию поступила посылка осужденному. По информации в ней должны были быть наркотики. Из обнаружили в ананасе, - рассказали в ГУФСИН по Свердловской области.

Когда фрукт разрезали, увидели, что в нем находятся шесть свертков с веществами. Всего в них находилось 2,9 грамм героина, 0,7 грамм уксусной кислоты и 0,9 грамм гашиша.

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