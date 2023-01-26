Под Сысертью началось строительство дороги до квартала многодетных семей

Строительство новой дороги обойдется в 102 миллиона рублей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Под Сысертью началось строительство дороги до квартала, где живут многодетные семьи. Приступить к реализации проекта поручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В поселке Бобровский живут 200 многодетных семей. Они долго ждали появления дороги, поскольку без нее дети не могли добраться в школу на автобусе. Также до домов не могли быстро доехать скорая помощь и пожарные машины.

- Мы с нуля прокладываем новую улицу — от улицы Краснодеревцев к Литературному кварталу. Пока это просто поле, на котором выращивали различные сельхозкультуры. Передвигаться по нему в межсезонье, когда дожди превращают просёлок в грязь, было просто невозможно, – сообщил глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

Строительство новой дороги обойдется в 102 миллиона рублей. А ее протяженность составит 2,7 километра. Подготовительные работы завершатся в мае этого года, а сам участок сдадут уже к октябрю.

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