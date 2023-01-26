Житель Каменска-Уральского отдал мошенникам больше 400 тысяч, желая заработать на бирже

Такую сумму он перевел на неизвестные счета за неделю торгов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Каменска-Уральского отдал мошенникам больше 400 тысяч рублей, желая заработать игрой на бирже. 37-летний мужчина пришел в полицию и рассказал, что две недели назад он увидел в интернете рекламу быстрого заработка и решил попытать свою удачу.

Для этого он перешел по специальной ссылке, зарегистрировался и ввел свои личные данные.

- С ним по телефону связалась женщина и представилась консультантом сайта, попросив при этом доступ к телефону заявителя. Первый взнос, для участия в «торгах» составил 10 400 рублей. Следующим с ним связался неустановленный мужчина и представился специалистом по «торгам», - уточнили в полиции Каменска-Уральского.

За неделю торгов мужчина перевел на неизвестные счета еще порядка 391 тысяч рублей.

- Вскоре на его электронную почту поступило письмо с информацией, что по итогам проведенных ранее «торгов» его баланс превышает 10 тысяч долларов США, и ему необходимо подключится к иностранной платежной системе и перевести денежные средства в размере 25% от баланса, - добавили в полиции.

Запрос комиссии насторожил мужчину, после чего он понял, что стал жертвой мошенников.

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