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НовостиОбщество26 января 2023 17:46

Житель Каменска-Уральского отдал мошенникам больше 400 тысяч, желая заработать на бирже

Такую сумму он перевел на неизвестные счета за неделю торгов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Такую сумму он перевел на неизвестные счета за неделю торгов

Такую сумму он перевел на неизвестные счета за неделю торгов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Каменска-Уральского отдал мошенникам больше 400 тысяч рублей, желая заработать игрой на бирже. 37-летний мужчина пришел в полицию и рассказал, что две недели назад он увидел в интернете рекламу быстрого заработка и решил попытать свою удачу.

Для этого он перешел по специальной ссылке, зарегистрировался и ввел свои личные данные.

- С ним по телефону связалась женщина и представилась консультантом сайта, попросив при этом доступ к телефону заявителя. Первый взнос, для участия в «торгах» составил 10 400 рублей. Следующим с ним связался неустановленный мужчина и представился специалистом по «торгам», - уточнили в полиции Каменска-Уральского.

За неделю торгов мужчина перевел на неизвестные счета еще порядка 391 тысяч рублей.

- Вскоре на его электронную почту поступило письмо с информацией, что по итогам проведенных ранее «торгов» его баланс превышает 10 тысяч долларов США, и ему необходимо подключится к иностранной платежной системе и перевести денежные средства в размере 25% от баланса, - добавили в полиции.

Запрос комиссии насторожил мужчину, после чего он понял, что стал жертвой мошенников.

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