Свердловский Центр СПИДа получил новое оборудование на 25 миллионов рублей

Оборудование обошлось в 25 миллионов рублей. Фото: ОЦ СПИД

Свердловский Центр СПИДа получил новое современное оборудование. Диагностическая техника стоила больше 25 миллионов рублей. Аппараты удалось приобрести в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Новая техника позволит врачам Центра эффективнее и качественнее диагностировать и лечить пациентов. В дальнейшем это поможет свердловчанам сохранять трудоспособность и качество жизни.

- Наши услуги становятся все более высокотехнологичными. Мы готовы оказывать помощь всем нашим пациентам, ожидая от них ответственного отношения к своему здоровью, - комментируем главный врач Центра СПИДа Анжелика Подымова.

Аппараты выявляют заболевания внутренних органов, которые появляются с возрастом у больных ВИЧ. Так можно будет выявить осложнения на ранних стадиях, а, следовательно, повышается вероятность сохранения здоровья.

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