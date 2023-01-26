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НовостиОбщество26 января 2023 17:07

В Алапаевске осудят мошенника, обманывавшего пенсионеров по схеме «Родственник попал в ДТП».

Сумма ущерба превысила 1.3 миллиона рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Всего от их действий пострадали семь человек. Сумма ущерба превысила 1.3 миллиона рублей

Всего от их действий пострадали семь человек. Сумма ущерба превысила 1.3 миллиона рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске будут судить 20-летнего уроженца Челябинска, который обманывал пенсионеров по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Во время разбирательства выяснилось, что молодой человек через интернет объединился с другим злоумышленником.

- Члены преступной группы в августе прошлого года связывались с потерпевшими преимущественно пожилого возраста, проживающими на территории разных городов региона, сообщали ложную информацию о совершении дорожно-транспортного происшествия их родственником, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Парень из Челябинской области выступал в роли курьера и забирал деньги у пенсионеров. Всего от их действий пострадали семь человек. Сумма ущерба превысила 1.3 миллиона рублей.

Уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере» направлено в суд.