В Алапаевске осудят мошенника, обманывавшего пенсионеров по схеме «Родственник попал в ДТП».

Всего от их действий пострадали семь человек. Сумма ущерба превысила 1.3 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске будут судить 20-летнего уроженца Челябинска, который обманывал пенсионеров по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Во время разбирательства выяснилось, что молодой человек через интернет объединился с другим злоумышленником.

- Члены преступной группы в августе прошлого года связывались с потерпевшими преимущественно пожилого возраста, проживающими на территории разных городов региона, сообщали ложную информацию о совершении дорожно-транспортного происшествия их родственником, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Парень из Челябинской области выступал в роли курьера и забирал деньги у пенсионеров. Всего от их действий пострадали семь человек. Сумма ущерба превысила 1.3 миллиона рублей.

Уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере» направлено в суд.