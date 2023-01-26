Первоуральцы будут платить на 40,91% больше за капремонт

Некоторые первоуральцы уже заплатили по счетам Фото: Даниил ОПАРИН

Жителям Первоуральска пришли платежки за январь, в который повысился процент выплат за капремонт. Он стал больше на 40,91%. Об этом сообщает портал Первоуральск.ЛАЙФ.

В декабре в квитанциях был указан тариф в 10,51 рублей за «квадрат». В новых же указана другая цена, теперь она составляет 14,81 рублей. Так получается, что цены за капитальный ремонт вырасти почти на 41%.

Например, один из местных жителей получил счет на свою трехкомнатную квартиру на 946 рублей, хотя раньше сумма составляла 671 рубль. Однако ни с кем спорить он не стал, уже оплатил квитанцию.

- А куда деваться? - возражает свердловчанин.

В Екатеринбурге и Свердловской области плата за капитальный ремонт многоквартирных домов поднялась в начале января. Об этом радио «КП-Екатеринбург» рассказал генеральный директор Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Свердловской области Станислав Суханов.

По его словам, на это решение повлияло удорожание строительных материалов в 2021 - 2022 годах.

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